南韓首爾通往汝矣島方向的盤浦大橋附近日前發生一起重大的車禍意外，現場有不少車子撞成一團，也有人因此被卡在其中，現場一片混亂。此時一名男性不顧危險衝往現場並替現場傷患進行急救，民眾仔細一看才發現急救男子竟是南韓知名歌手林英雄（임영웅），在網路上引起熱烈討論。

根據南韓媒體報導，當地時間本月21日下午4、5點左右，在首爾通往汝矣島方向的盤浦大橋附近發生連環車禍，一輛廂型車衝撞多部車輛後便直接撞向一旁的護欄，造成車子嚴重擠壓變形，現場十分混亂，但在慌亂之中一名男子卻直接衝向案發車輛，他看到坐在副駕駛座的女性不停的搖著失去意識、坐在駕駛座的男性，便緊急將男子的椅座弄平，便開始進行CPR直到救護車抵達。

有目擊者透露，當時為昏迷駕駛進行CPR的男子，就是南韓高人氣男歌手林英雄，而他看到現場的情況後便在車內實施急救措施，之後再與同行人員一同將傷患拉出車外，替傷患蓋上毛毯躺平在地上繼續施行CPR，直到救護人員抵達現場，確認傷患恢復意識並送往醫院他才離開。

瑞草消防局隨後也向媒體證實，林英雄是第一位打電話報案的人，也在現場進行幫助，等到醫護人員抵達並與他留下聯絡方式後，才確認他是林英雄本人。

事實上，現年30歲的林英雄，2020年參加演歌（Trot）選秀節目《Mr. Trot》而大放異彩、奪下冠軍，成為婆婆媽媽們心目中的鮮肉男神，人氣不斷翻升，近幾年還橫掃金唱片、MMA、Gaon Chart、AAA等各大頒獎典禮獎項，並在今年初奪下金唱片的最佳solo藝人獎，成績備受肯定，如今又傳出英勇救人的事蹟，使民眾對他的好感度再度提升。