【愛傳媒黃珊珊專欄】1月22日晚上，中央又來商借20間安心檢疫所，我當然立刻同意。雖然我們也每天接收機場確診輕症或無症者，量能也很吃緊，但是非常時期，能早一點控制疫情都是很重要的，劍潭收住無症或輕症確診者，大家都是為了保護醫院的量能。

23日環南市場與畜產公司專案施打第三劑BNT疫苗，因為他們提供大台北地區餐廳的食材，下周我們也會到北農及漁產公司為從業人員施打第三劑疫苗，務必確保大台北地區的食物來源安全充足。

23日台北市有一家三口確診案例，22日獲通報，同仁徹夜疫調匡列隔離對象，最重要的是他們的感染源不明，又沒有與桃園或現存個案有足跡或活動重疊，這就有很嚴重的社區感染的風險，因為被採檢發現通常是已經發病，發病之前在台北市的社區內應該已經有感染源還沒有被找到，就像回到去年五月，發現時，社區已經燒了一個星期左右。

我們早已經有社區感染的心理準備，也做好各項應變準備，所以專責防疫旅館、採檢車來速、醫護天使團隨時都準備好。我們的防疫旅館也會成為「變形金剛」，平常收居家檢疫、隨時變身收「居家隔離」，必要時天使團進駐後就成為『加強版專責防疫旅館』，23日起，所有的準備都要上場了！

我已經跟同仁說，除夕夜都可能還是會被我騷擾，而且精準疫調會議準時每天召開討論疫情，大家要排好班表，年假不休息啦。

作者為台北市副市長

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