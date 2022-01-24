前場勇士出戰火箭比賽因為面臨連兩天出賽而宣告缺席的「浪花弟」克雷湯普生，勇士總教練科爾卻突然在24日與爵士賽前宣布，浪花弟將因左膝蓋痠痛傷勢連兩場缺席，科爾說：「他是列在每日觀察名單當中，不是什麼需要過度擔心的問題。」

「我們只是想要謹慎一點，沒有甚麼好擔心的地方，」科爾表示，「他今天練完賽前訓練了，原本計畫可以出賽，不過我們的助理教練希望讓他再缺席1場比較明智，因為他的膝蓋有點扭到了。」畢竟勇士對於克雷湯普生的狀態相當小心。

前兩季分別因為膝蓋前十字韌帶撕裂與腳跟阿基里斯腱撕裂重傷缺席，克雷湯普生好不容易相隔941天重新宣告復出，目前本季出賽了6場，平均每場拿下14.7分、2.8籃板及2.0助攻，不過他的投籃命中率僅3成72，三分命中率3成02。

重點是在克雷湯普生打的這6場例行賽，勇士只拿2勝4敗，證明浪花弟還需更多時間重新調整適應，勇士也要因為他的回歸，重新調整輪替與攻守戰術，加上柯瑞最近狀態也不理想，讓勇士目前戰績滑落到西區第2，更落後西區龍頭太陽3.5場勝差。