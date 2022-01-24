台灣本土疫情（COVID-19）再起，護理之家全面禁止探訪，女星梁佑南日前在臉書透露，送母親的疫苗黃卡時，本來想說可在大廳「巧遇」媽媽，可惜只差一個轉角，讓她回程時忍不住落淚。

梁佑南的媽媽罹患失智症，目前安置在桃園某護理之家，梁佑南昨（23日）在臉書表示，由於疫情升溫，媽媽住的護理之家全面禁止探視，即便送母親的疫苗黃卡、第三劑注射同意書和補品等，都沒辦法如願見上一面，「我也不好為難護理人員，雖然我聽說，媽媽就在轉角處，但他們沒叫出媽媽，沒讓她過來，我非常明白，這是在保護著我的老菩薩，也保護著大家。」

梁佑南離開護理之家後，情緒不禁潰堤，「我哭出來了！眼淚一直流回台北，這討厭的疫情，快滾吧！我怎麼又那麼想媽媽」，並想起昨日和母親視訊，媽媽以為她跟家人吵架，說著說著就哭了，梁佑南趕緊安撫，女兒方琦也出聲撒嬌，媽媽才停止哭泣，梁佑南不禁感嘆：「她都失智了，卻還在擔心著我，我真幸福，所以我揪心。」

還好車子剛上高速公路，護理長就傳來媽媽吃豬腳的短影片，梁佑南欣慰地表示：「看著媽媽滿足我也開心，感謝護理之家把媽媽照顧的很好。送去了雲林最好吃的地瓜，明天天氣冷，他們可以煮地瓜湯給老人家當點心，讓愛一直溫暖在長輩的心裏。」

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