台股累計今年初開盤迄1月21日共15個交易日，集中市場總成交值為4兆4864.67億元，市場日均值為2990.98億元，股票成交量週轉率為8.24％。群益證券看本周台股指數區間為17500-18200點，本周看好四大題材類股，包含：晶圓代工股、電動車電池材料股、金融股、傳產高殖利率股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1. 春節長假加上聯準會會議、科技股財報等不確定因素，短線交易者陸續轉趨觀望，這些資金都會2月6日開紅盤伺機進場，如果封關期間國際股市震盪，開紅盤後低檔承接力道強勁；如果封關期間國際股市穩定上揚，則開紅盤後有機會反彈軋空到元宵節前後。

2. 台積電2021年Q4毛利率52.7％，EPS為6.41元，7nm以下先進製程佔比達50％，2022年Q1營收預估季增7.4％，毛利率53％~55％，HPC成長動能最強且營收貢獻最大，2021年資金支出增加為400~440億美元，股價短線修正後可望止穩。

3. 非科技股的股價基期相對科技股低，具備輪動補漲機會，金融、塑化、航運、鋼鐵等短線股價拉回，會讓殖利率更提高，適合穩健型資金投資，台股平均殖利率約5％，科技股股利殖利率較低，而傳產龍頭股殖利率普遍超過7％。