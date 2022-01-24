今早亞幣呈現走升，日圓匯價走升到113.8，日本央行上週二舉行利率決策會議，除了維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變外，另一受市場關注的是央行上調了2022年度的通膨展望，從原先0.9%上修至1.1%。

法人指出，雖然早先市場有傳出日本央行可能在通膨未達2%前就升息，但日銀總裁黑田東彥於會後記者會上澄清，任何政策正常化的舉動都必須等到2%的通膨目標達陣，不過就政府對物價前景的評估，這在他任內不太可能發生。受此影響，市場預期美國即將升息，加上日本近年恐怕都不會緊縮，恐不利於日圓回升。

收益率曲線控制（Yield Curve Control）為日本央行當前對貨幣政策的主要調控手段之一，自2016年9月日本政府導入此工具以來，日本貨幣政策的調控重心就已從「量」轉至「利率」，這亦可從2020年4月、2021年3月央行分別刪除了「每年購買約80萬億日圓的債券」、「每年購買約6萬億日圓ETF」的相關描述看出，另外也可觀察到近年日本央行持有的債券資產下降，且購買ETF的規模於2021年亦大幅減少。

國際清算銀行（BIS）最新資料顯示，2021年12月份日圓實質有效匯率來到68.07，幾乎是1972年水準，逼近50年來新低。由於日圓匯率走貶、物價低迷，導致實質有效匯率下滑至近50年來低點，凸顯日圓對外購買力下降。