疫情指揮中心22日公布82例本土案例中，其中1例為高雄海洋科技大學旗津校區的男大生（案18309），男大生1月15日出現發燒、鼻塞及喉嚨痛症狀，1月20日發病到診所就醫，1月21日到醫院採檢確診，目前該名男大生的感染源還在調查中，他5天內2度從高雄騎車到台北，足跡一共12處，遍及台北、彰化及高雄3縣市。

根據高雄市衛生局公布的疫調足跡顯示，男大生在1月10至14日上午9時至下午5時，主要活動範圍在高雄科大的旗津校區，1月10至13日下午5時至6時，到過7-11旗海門市，1月11日晚間7時5分至7時30分曾到ㄚ媞拉麵用餐，及1月14日中午12時49分至1點19分在三郎麵館等。

高雄市衛生局公布男大生的高雄足跡。（圖／高雄市政府提供）

男大生在1月14日晚間曾到彰化縣，根據縣府疫調足跡指出，14日晚間10時32分至11時2分，到7-11功湖門市停留，11時34分至11時40分再到台灣中油西線加油站加油，縣府表示，兩處都已完成環境清消，當日上班的人員採檢結果均為陰性。

男大生在彰化的兩處足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

男大生騎機車回台北內湖的家後，再傳染給媽媽（案18310），台北市衛生局疫調表示，媽媽1月18日身體開始出現症狀，22日確診，男大生和媽媽在16、17及20日三天皆有到內湖成功路四段上的晶龍藥局，接著再到大湖公園、內湖好市多、慈濟內湖聯絡處中型接種站、7-11金德門市，及杜耳鼻喉科。

男大生及母親的台北足跡。（圖／台北市衛生局提供）

指揮官陳時中昨日於疫情記者會中表示，該名男大生與高雄港兩名確診個案足跡重疊，初判可能有接觸傳染，但高雄市長陳其邁認為，目前證據不足以證明其有接觸，感染源仍須再查證。