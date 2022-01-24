Omicron疫情延燒半個台灣，並出現多起不明感染源，中央和地方政府全力防堵疫情。其中新北市長侯友宜昨(23日)在臉書透露，眼看著其他縣市每日確診數字的變化，新北市也要有高度的警覺與憂患意識 ，目前只要零星個案一出現，馬上就要立即採取快速的精準疫調以及採檢，同時泰山區防疫旅館轉型的「集中檢疫中心」的啟動，不但已能機動性支援其他縣市，全國首創的新北虛擬病房照護平台也同步啟動2.0版本，可以有效放大照護量能，全面做好最前線的備戰。

侯友宜在臉書表示，目前只要零星個案一出現，新北市馬上就要立即採取快速的精準疫調以及採檢，有效防範疫情，不讓疫情再往外發散，尤其這次看到國門方面難以有效阻絕於境外，接下來管控於境內就顯得格外重要，地方政府會努力和中央一起並肩作戰，大家齊心齊力守護好疫情，考量Omicron變異株的傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，務必要讓輕重症達成分流，才不會使醫療量能拉緊報，我們加速預先整備「集中檢疫中心」，做為收治無症狀及輕症個案使用，以避免醫院承載過大壓力。

侯友宜指出，已到泰山了解集中檢疫中心啟動後的運作情況，各項環節已一一就定位，尤其是啟用「遠距數位關懷中心2.0」，俗稱的虛擬病房這一部份，利用數位科技，強化了對多變病情的監測，讓病患更能獲得及時的治療。談到虛擬病房2.0升級版，侯友宜表示，這成為我們集中檢疫中心最好的管理模式，這也是為了要因應萬一有大量的Omicron輕症跟無症狀確診者 所做的準備，唯有做好萬全準備，面對防疫才會更有信心、更有能力讓疫情恢復穩定。

最後侯友宜喊話，防疫這條路雖然漫長， 但一路上，我們戮力以赴，要盡所有的努力，希望讓新北市民能安心過個好年。此文曝光後，引發近百名網友留言，有人就說「希望疫情止住，大家一起努力」、「真的辛苦了」、「感謝為台灣防疫的每一位同仁～加油」。