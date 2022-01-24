台股加權指數24日開低在17843.33點，權王台積電（2330）開低在639元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛走弱，資金僅在少數LED族群、防疫概念股、航運股等點火，早盤指數跌擴大，下跌逾百點。

受到隨選視訊服務巨擘網飛公布的財報遜色、股價暴跌，以及加密貨幣遭血洗的衝擊，美國四大指數21日全面下殺，由科技類股領軍下挫。

道瓊工業平均指數1月21日終場下跌1.3％（450.02點）、收34265.37點，創2021年12月1日以來收盤新低，連續第二個交易日跌破200日移動平均線（34962.81點），已連續第6個交易日收低；周K線下挫4.58％。

那斯達克指數下跌2.72％（385.1點）、收13768.92點；周K線下挫7.55％。費城半導體指數重挫3.25％（117.44點）、收3494.75點；周K線下挫11.74％。

統一投顧指出，聯準會加快升息腳步，國際股市近期震盪劇烈。美股科技股21日重挫，且台灣疫情升溫，恐將拖累台股指數回測季線支撐。

統一投顧指出，考量美債殖利率走高，風險性資產普遍承壓，目前市場正在進行本益比修正，先前漲多個股紛紛下挫；且目前距離封關只剩3個交易日，隨後即將迎來10日休市，將影響市場持股信心，選股優於選市，可逢低布局科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。