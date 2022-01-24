面對年底台北市長選戰，前台北市長郝龍斌喊出「藍白合」，民眾黨北市士林、北投區議員擬參選人黃瀞瑩24日表示，民眾黨應該要走出自己的一條路，選舉這一戰要開創自己的成績單，藍白合要以「在野大聯盟角色」運用在政策討論，不應該讓民進黨在選戰上有操作空間，她也向國民黨呼籲，距離選舉還有10個月，應該要有信心不是現在就喊「藍白合」。

郝龍斌先前喊藍白合，別讓民進黨漁翁得利，黃瀞瑩今早接受廣播專訪，主持人打趣提問會不會一夜醒來，帶領民眾黨議員的母雞變成國民黨立委蔣萬安。

黃瀞瑩表示，當天在開車聽到郝龍斌在廣播中談藍白合，差點把煞車踩錯成油門，藍白合的議題一直有人在放風聲、消息，對民進黨來說，把民眾黨和國民黨互相連結，可以一次把兩個都打掉，至於國民黨，若有信心的話，怎麼會在還有10個月才選舉就喊藍白合。

她認為，2020大選民眾黨立委拿下5席，今年選舉是更近距離面對面的肉博戰，民眾黨要走出自己一條路，2024大選才可以更順利。

外界分析「藍白合」1＋1才會大於2，黃瀞瑩強調，政策討論可以在野大聯盟方式合作，但選舉這一戰要開創一張自己的成績單。