台中市長盧秀燕今（24）日上午前往北屯快打站進行視察，透露目前台中市民的第三劑施打率已達到18％左右，約50萬市民已接種3劑。盧秀燕表示，雖然台中市目前仍沒有本土病例出現，但為了保護較脆弱的市民，因此從今天開始針對探、陪病做限制，希望市民能夠配合。

盧秀燕表示，台中為65歲以上長輩開設快打站進行分流，有長輩表示已經打到第三劑，沒這麼緊張了，所以今天狀況看起來不錯、秩序也相當好；除此之外，近日有許多民眾詢問過年休假剛好有空，是否能夠接種疫苗，盧秀燕也表示經過接洽後，確認台中市會有醫療院所在春節期間提供接種服務，民眾可以率先預約，希望能提高施打率。

至於中央CDC的地理分佈圖上，台中市出現1例本土的狀況，盧秀燕則解釋有與中央聯絡過，確認是CDC誤植，對方有表達歉意，今天應該就會做更新。

盧秀燕強調，台中市到目前為止是唯一沒有出現本土個案的直轄市，為了能夠保持下去，也加碼宣布針對探、陪病做限制！盧秀燕說，民眾會住到醫院，一定是身體上有不方便，為了保護較脆弱的市民、減少風險，今日起一律禁止非必要探病，而除了身心障礙、12歲以下兒童等特殊狀況，陪病的部分一律限制1人為主，對於造成民眾不便很抱歉，但仍希望市民能夠多配合。