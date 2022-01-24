高盛出具最新分析報告指出，通膨持續升高可能導致聯準會的政策立場變得更為激進，今年的每一次會議可能都會採取行動，這表示全年升息次數可能不僅4次。

市場預期聯準會今年將升息4次、每次1碼（25個基點），但高盛經濟學家梅里克（David Mericle）表示，Omicron新冠變種病毒導致物價加速上揚，這可能促使聯準會加快升息步伐。

梅里克在給客戶的報告中表示，我們的基本預測是聯準會將在3月、6月、9月和12月進行今年的4次升息，然而新冠疫情帶來的經濟問題加劇需求高漲和供應吃緊之間的失衡狀況，再者是薪資仍然強勁增長，尤其是低收入工作，儘管加發失業給付的措施早已到期，而勞動力市場本應寬鬆一些。在通膨仍然高漲的情況下，我們預期FOMC可能會想在每次會議時都採取一些緊縮動作，直到情勢出現變化，這使得在5月升息或提前宣布縮表相關消息的可能性升高，也就是今年升息超過4次的可能性升高。

聯準會將自本周二（1月25日）召開為期兩天的貨幣政策會議。

如果聯準會真如預期在3月升息，這將是自2018年12月以來該美國央行首次調升基準利率。美國去年12月的消費者年通膨率創下近40年新高，而央行提高利率是阻止通膨飆升的一種方式。

根據芝加哥商品交易所的數據，交易員預期聯準會在3月會議上升息的可能性接近95%，2022年全年升息4次的可能性則超過85%。

不過，現在市場也開始傾向於預期美國今年將升息5次，這將是自2000年為了抑制網路泡沫以來，投資人所見過最激進的聯準會。根據芝加哥商品交易所的FedWatch指標，今年聯準會升息5次的可能性現在已經接近60%。

目前聯準會仍在逐步縮減其每月購債計畫，預定在3月讓這個使央行資產負債表膨脹逾一倍至逼近9兆美元的措施完全退場。雖然有一些市場人士臆測聯準會可能提前在本周會議就結束這項計畫，但高盛並不這麼認為。

不過聯準會仍可能在本周會議上釋出更多有關何時開始縮減資產負債表的信號。高盛預期聯準會可能自7月起啟動縮表，並以每月1000億美元的速度進行，這個過程預計將持續兩年或兩年半，並將資產負債表縮減至仍然偏高的6.1兆～6.6兆美元。

美國重要的經濟數據將在聯準會召開決議會議後發布，包括去年第四季國內生產毛額（GDP）將於周四發布，經濟學家預估將成長約5.8% ，以及聯準會首選通膨指標—個人消費支出（PCE）物價指數，將於周五公布，經濟學家預期該指數月增0.5%、年增4.8%。