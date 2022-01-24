殲-20戰機

在陸媒上周集中火力，密集報導解放軍殲-20戰機後，軍事專家預測，它未來可能裝備導能武器，甚至可能出現具備預警，無人飛行和控制無人機能力的變體版。

據中方官媒《環球時報》23日報導，軍事專家王明亮周六告訴央視，他認為，包括現今的航空主戰裝備趨勢在內，工業部門能把部分構想化為現實。他預測，殲-20可能裝備導能武器，或是安裝更強大的雷達和火控系統，成為小型預警機。

此外，殲-20也可能成為無人機，或是領導無人機協同執行作戰任務，甚至指揮無人機群作戰。王明亮預測，如今殲-20裝備了自製發動機，而未來可望有更強大的引擎，這將讓它能攜帶更多彈藥，並執行更多類型的任務。

殲-20戰機換裝新發動機

2020年初，央視報導，中國正在研製機載雷射攻擊吊艙。而中方國防公司也已在展場上公開展示了如LW-30等，能用定向發射高能雷射攔截空中目標的雷射防禦武器系統。由於雷射沒有時間延遲，對空中攔截來說，是極佳的工具，但這需要大量能源，才能發揮功效。分析家說，要將雷射武器裝上戰機，就必須解決這問題。

另一方面，外國媒體2021年11月報導，雙座殲-20已首飛。而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男當時說，在較複雜的戰鬥狀況下，雙座殲-20的另一名駕駛就像在轟炸機上執行地面或海上攻擊任務一樣，能發揮額外的作用。

此外，他說，另一個可能就是雙座殲-20能用來控制無人忠誠僚機。由於無人機上搭載了各式武器，以從事地面與海上攻擊，空對空戰鬥，還有電子干擾等廣泛的任務，因此只有一名駕駛是不夠的。不過，王亞男預測，從副駕駛座收集到的戰鬥資料經過分析，可以用來訓練人工智慧，最終就能取代副駕駛。

另一位要求匿名的北京軍事專家說，這些都符合全球戰機研發的整體趨勢，而美國等國家也在探索一些相關技術。