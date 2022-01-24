過去兩年受到新冠肺炎疫情影響，全球晶片荒問題嚴重，從車用晶片到消費性電子族群全都受到影響，這也讓許多晶片廠開始加強投資力道，盼能擴張產量以解決此狀況，然而有專家示警，2018年半導體供過於求的慘劇可能重演，這場半導體派對已經步入尾聲。

Marketwatch報導，疫情大流行造成晶片需求激增，使得各廠商爭先恐後大舉增產，例如，英特爾在去年10月宣布將花費250至280億美元擴廠，高於2021年的200億美元，且英特爾也在上周五公布俄亥俄州的設廠計畫，未來10年的總投資金額高達1000億美元。

英特爾此舉讓部分分析師認為，過於激進的資本支出恐怕會損害公司的獲利。研究機構Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，即使晶片需求依舊強勁，製造業者對前景看法也相當正面，但他仍對2022年的情勢依舊感到不安。

Stacy Rasgon補充說道，「目前車用晶片的出貨水準已比正常水準高出40％，此外，終端市場如筆電CPU等明顯過度出貨的產品，現在已經出現修正的跡象。」

不僅如此，有不具名的專家認為，2018年半導體供過於求的慘劇可能重演，這場半導體派對已經步入尾聲，對此，Stacy Rasgon說：「晶片缺貨，使得許多經銷商積極建立庫存，供應鏈依然緊繃，但許多正常化的跡象已浮現，這通常是市況轉折的訊號。」

研究機構IDC集團認為，大量興建的晶圓廠將在今年年底開始投產，2023年半導體可能出現供應過剩，該集團副總裁Mario Morales則說：「確實需要大量產能，因為我們非常看好市場的前景，但我們也開始看到消費者信心放緩的跡象，未來晶片商可能出現投資計畫被推遲或取消的情形。」

2018年半導體出現產量過剩問題，主因是記憶體持續擴產，最終導致供過於求，加上 PC、伺服器與智慧型手機等終端產品的需求成長出現疲軟，進而使得整個半導體領域都受到影響。