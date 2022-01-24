交通事故處理快打，快速到場疏導車流。（警方提供）

空拍機掌握轄區車流狀況。（警方提供）

高科技CCTV路口監視器電視牆全時監控車況。（警方提供）

農曆春節到！各地湧現年節前，民眾採辦年貨人、車潮，台中市政府警察局第四分局為讓大家平安過好年，於日前由交通組陳敬中率轄區派出所正、副所長，與轄內南屯區好市多、IKEA、文心秀泰影城、台中市魚市場、花市等大型賣場業者進行意見交流，並前往萬和宮、彩虹眷村等知名景點期前會勘；冀藉由實地勘察交通現況，通盤掌握超前規劃部署，讓今年春節交通疏導工作，力求圓滿順暢。

警方指出，鑑於新春年假、人潮車潮，交通多一份耐心，全家多十分安心，於今年春節連續假期間，針對轄內易塞路（段）口國道1號高速公路南屯交流道、臺74線中彰快速道路（五權西、永春匝道）周邊道路及通往國道3號高速公路聯絡道向上路，加派警力及義交加強交通疏導。

警方並善用高科技CCTV路口監視器電視牆全時監控、搭配空拍機掌握轄區車流狀況，首創「大型重機車輔助機動疏導部隊」及「交通事故處理快打」二項新措施，於道路發生塞車時能更快速反應指揮疏導及縮短交通事故車輛排除時間，更貼近市民之期待，免除塞車之苦。

警方強調，由於Omicron疫情持續升溫，轄內頗具盛名萬和宮及文昌公廟，民眾前往祈福參拜時，務必全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離，配合廟方與警方實施人車分流管制與疏導。