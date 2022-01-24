台中驚悚車禍！小黃疑酒駕 高速撞水泥柱噴飛成廢鐵1死1傷（記者爆料網）

大雅區23日深夜發生死亡車禍，計程車整輛翻覆釀1死。（台中市消防局提供）

計程車高速撞水泥柱噴飛翻覆成廢鐵。（記者爆料網）

台中市大雅區23日深夜發生死亡車禍，王姓男子昨晚疑酒後駕駛計程車搭載余姓乘客，行經清泉路突然高速衝連續衝撞路邊4部機車、社區水泥柱、建物鐵窗等，計程車整台車彈飛騰空、零件四散，最後四腳朝天翻覆，王、余雙雙送醫，但王宣告不治，余已出院；警方表示，由於該計程車為余所有，目前正在釐清是誰開車。

台中市消防局指出，23日晚間11點43分獲報，東大路2段1099巷口有車禍待援，派遣清泉、大雅分隊、消防車1輛、救護車2輛、人員9名，由清泉分隊小隊長吳耀文帶隊前往搶救。

消防人員抵達時回報，現場為自小客自撞翻覆，駕駛受困車內，立即使用破壞器材協助脫困，傷者已無生命徵象（OHCA），送往台中榮總救治；另名傷者頭部外傷、胸痛、意識清醒，送往沙鹿光田醫院。

警方調查指出，駕駛人30歲王男、53歲余姓乘客，沿清泉路往東大路二段(西往東)行駛，不知何故失控衝入東大路2段1100巷，碰撞停放社區路邊4部機車、牌樓柱子、建物鐵窗、水管等候，計程車接著整輛翻覆。

王男受傷送榮總醫院急救，今日凌晨宣告不治；余男送光田醫院急救中，院方表示，傷者左側髖骨挫傷；左胸疼痛紅腫；手臂、膝蓋擦傷，目前已出院。警方表示，王男有酒精反應，由於該計程車為余所有，兩人為朋友關係，目前正在釐清是誰開車。

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