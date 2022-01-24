資深歌手、演員向娃，至今仍活躍於演藝圈，且保養得宜，外型仍非常亮眼火辣，看不出來已經64歲，而她平時經常透過社群跟粉絲互動、分享生活點滴，昨天罕見曝光自己剛出道時的絕美少女照，並細數成名之路。

向娃本名陳英柳，出生於台中后里，她生長於一個大家庭，因為兄弟姊妹眾多，所以向娃很早就開始工作，分擔家計，擁有好歌喉的她，14歲勇拿下地區性歌唱比賽冠軍，之後就以藝名「藍雅蘭」，到高雄的各大知名餐廳駐唱。

向娃昨天(1/23)在臉書分享一則關於「貴人」的佳句，表示這篇文章的內容，猶如她演藝路的寫照，隨文分享了一張剛出道時的照片，透露這是她當年在台北麗聲歌廳駐唱時期拍的，照片中雖然向娃側著臉，但無法掩蓋她精緻的五官，氣質相當清純，少女感滿滿。

向娃透露，她在麗聲歌廳駐唱，當時身旁都是群星會時代的大牌歌星，而自己不過是個默默無名的小歌手，沒想到有天表演結束，有人到後台找她，她當時完全不知道對方是誰，後來才知道是綜藝教父、《歡樂假期》製作人黃義雄先生(寇桑)。

向娃被她稱讚歌唱得好、外型也不錯，「『蔲桑』發掘推薦我進歌林唱片公司，發行專輯《心窗》，同時也參加中視各大綜藝節目及戲劇演出」，向娃坦言演藝路相當艱辛難走，並非努力就會成功，「很幸運！能遇到您這位大貴人提攜，提升改變了我的星路歴程，對您來說只是舉手之勞，但我永遠感恩銘記在心裡，您就是我生命中大貴人」。