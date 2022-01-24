遠雄自貿港區累計100位確診，桃園市長鄭文燦24日指出，2天社區擴大共篩檢5972位，僅篩出2人確診，分別是亞旭1人和之前匡列採檢的舊案1人，但不代表社區都沒風險，強調自貿港清零跟社區防線防守一樣重要，園區內外都要守住，讓傳播鏈得到控制，他也宣布加嚴措施，雇用20人以上移工的公司全數要快篩。

鄭文燦說，針對亞旭電腦群聚感染事件，3天採檢後累計100位確診，包括69位移工和31位本國籍勞工，必須針對園區內外都要有防疫應變對策，部桃、敏盛今起設置採檢站、遠雄自貿港負責場地管理，針對貨運站4500人採檢。

鄭文燦也提到，加值園區加上遠雄管理人員和超商服務人員累計32單位，因公共區域如餐廳、廁所、電梯有人流交錯現象，全棟A、B棟都視為紅區停工採檢，其中亞旭和鴻佰2公司確診率較高，全體員工設電子圍籬、居家隔離3天，同住家人自主健康管理，前進指揮所會依照未來2天採檢結果決定是否解除隔離，今第二圈也要再篩檢4500人。

「目前沒有在社區中發現亞旭外案子！」鄭文燦說，園區外也要加強社區採檢，包括足跡熱區、移工生活熱區等都設採檢站，加強市民跟移工篩檢，周六篩檢2499位沒有發現社區確診個案，周日篩檢3743位，篩出2確診個案，包括亞旭跟舊案匡列，但還是要兢兢業業、小心謹慎，未來仍是風險期，社區仍要擴大採檢，目前11採檢站外，桃園區要再找2處預備，八德也要預備，擴大社區採檢，鼓勵有症狀、有足跡民眾都來採檢，醫師公會和基層診所遇到有上呼吸道疾病民眾就醫就診，也一律轉介到醫院採檢，避免有潛在病例。

鄭文燦也說，勞動部規定雇用50人以上移工單位必須要快篩，桃園共有297家、總人數4萬3575位，市府將發送給所有事業單位，也要建立通報機制掌握快篩情況，如有快篩陽性個案都要PCR，業者要通知勞動局後續安排，他也提到要擴大移工篩檢，去年固安專案雇用20人以上移工的事業單位就篩檢，桃園有1723家，還會再加上3萬人，市府會盡快取得快篩試劑，將雇用20人以上移工的事業單位也列入第二波篩檢。

鄭文燦強調，務必社區採檢配合移工快篩完成早期監測，早點防堵傳播鏈形成。