日本製造業產量大幅回升之下，元月PMI(採購經理人指數)亦創4年新高。不過，晶片短缺尚無解決，製作成本不斷增加，以及新冠疫情後市發展等，都是影響經濟發展的幾個重大隱憂。

au Jibun銀行日本元月製造業PMI，從上個月的54.3小升至54.6，指數創2018年元月以來最高。不過，日企現在的製造成本，卻是從2008年7月以來最高。

日本製造業PMI從2021年11月開始，指數就在一直保持在54以上。相較強勁的製造業，日本服務業就顯得孱弱不振。因被Omicron給害慘，日本元月服務業PMI來到5個月新低，從2021年12月的52.1，下修至46.6。

同時，已連續兩個月職缺在萎縮的日本服務業，減幅也創2020年5月以來最多。該指數編撰單位IHS Markit，直指傳染力超強的Omicron就是最大肇因。

至於製造業與服務業合併計算的綜合PMI，也從上個月的52.5降至48.8。