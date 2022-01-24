台東龍過脈今天清晨發生2貨車對撞車禍，路上檳榔掉滿地。（民眾提供）

花東縱谷公路台東卑南鄉龍過脈路段，今天清晨4點多，發生2輛貨車對撞車禍，其中1名司機受困車內，警消趕到破車將人脫困，另一名司機也受輕傷，兩人被送醫急救。車禍現場地面滿滿都是貨車撞擊後掉落的檳榔，公路交通也部分受阻，改成單線雙向通車。

車禍地點為轉彎路段，1輛從花蓮滿載檳榔準備送往嘉義的冷凍大貨車，行經台九線343K龍過脈路段和對向載水泥箱涵的大貨車撞上，冷凍車上貨物灑滿一地，車櫃還卡在另一輛貨車上。

冷凍車司機輕傷，另1名司機頭部遭撞擊，四肢也有傷勢，不過還有意識，都送馬階台東分院急救。