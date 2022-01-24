沒等到「一眉哥」安森尼戴維斯宣告傷癒復出的湖人，24日雖從26分大幅落後，打到讀秒階段追到只差4分，終場仍以107比113不敵地主熱火，就算「小皇帝」詹姆斯賣老命打了40分鐘，拿下33分、11籃板、4助攻與2抄截，還是沒辦法扭轉戰局。

熱火一開賽就祭出強大三分火力，把湖人轟到遍體麟傷，光在上半場，熱火就轟進11顆三分球，其中鄧肯羅賓生一個人就投進4顆，一度領先湖人到26分之多，幸好詹姆斯領軍苦追，半場就摘18分，但打完上半場，湖人仍以52比69落後。

下半場詹姆斯續賣老命苦追，韋斯布魯克與布雷德利也終於提供支援火力，幫助湖人打到比賽還剩1分07秒，靠著詹皇補籃命中，把比數追成107比111，可惜熱火替補射手卡利柏馬丁最後4.2秒抄截後快攻上籃放進兩分，宣告湖人敗局。

熱火險退湖人的頭號功臣是投進6顆三分球、貢獻全隊最高25分的鄧肯羅賓生，吉米巴特勒也有20分、12助攻與10籃板的大三元，卡利柏馬丁15分，阿德巴約14分；湖人除了詹姆斯，得分次高的是韋斯布魯克24分，外加9助攻、9籃板，接著湖人只能期待安東尼戴維斯26日作客出戰籃網可以宣告復出了。