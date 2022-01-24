本土疫情升溫，即使打了完整疫苗也難逃染疫風險。同時又逢農曆春節前，南來北往的遷徙接觸與比日常更多繁忙事務的疲累，都可能讓身體免疫力下降，形成各種細菌病毒感染及慢性病發的破口。營養師特別提出具體建議，正確攝取並補充營養，是鞏固身體防禦堡壘的基石。

聯安診所凃淑芬營養師指出，免疫系統運作端賴各類營養素，包含維生素、礦物質、蛋白質、脂肪酸等。若是缺乏其一或是不均衡，都大大影響人體免疫功能。

●抗發炎、增強免疫細胞活性 防疫重點營養素是它們

營養師建議，均衡飲食是吸收各類營養素最好的方式，這些食材都是天然的優質營養來源：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

1.維生素C

維生素C是強效抗氧化劑，能幫助抵抗自由基破壞細胞，具調節免疫功能。建議可多攝取各種新鮮水果和十字花科蔬菜。

2.維生素D

維生素D可以活化免疫細胞功能，幫助清除病毒並減少發炎反應。不過營養師提醒，冬季濕冷、陽光較少，日曬不足就較難補足維生素D。食材中像是黑木耳以及菇類、秋刀魚等油脂含量高的魚種，都是適合補充維生素D的選項。

3.鋅

鋅是人體必要的微量元素，也是體內抗氧化酵素的重要成分，與生長發育、免疫系統、抗體製造、皮膚健康有關。建議可從牡蠣、帶殼海鮮類、南瓜子、豆製品中攝取。營養師高敏敏指出，可以使用含有維生素E的好植物油來烹調，例如清炒蛤蜊，能同時吃進鋅與微量硒，利於保護黏膜組織。

(示意圖/Shutterstock)

4.Omega-3不飽和脂肪酸

Omega-3不飽和脂肪酸能增強免疫細胞的活性，有助對抗身體的發炎反應。此外，還能調節膽固醇代謝，保護心血管。海魚如鯖魚、秋刀魚、鮭魚與魚油都是主要來源，素食者則可以選擇植物性的Omega-3，如亞麻仁油、核桃。

5.益生菌

腸道是免疫力最重要的防線，人體有7成的免疫細胞都在腸道內。維持腸道菌叢平衡，保持好菌多、壞菌少的腸道環境就不容易生病。高敏敏營養師建議，優酪乳、優格、納豆、韓式泡菜都是益生菌的天然來源。除此之外，也要多吃好菌愛吃的食物，像是富含膳食纖維的蔬果，能幫助益菌繁殖，也可促進腸胃蠕動，使益生菌的保健效果更加提升。

6.優質蛋白質

蛋白質促成免疫細胞、抗體的合成，攝取足夠的蛋白質有助提升免疫力。像是豆類、魚、蛋、雞肉都是天然來源。高敏敏也建議，冬天可用雞湯、魚湯做為各式料理的湯底，因為內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞與腸胃道，好喝又營養。