今年農曆過年共有9天連續假期，台中各風景區勢必吸引大批遊客造訪，大甲警分局特地請來「濟公、土地公、三太子」等3神尊人偶，與員警共同拍成微電影，分別宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項目，相當吸睛。

大甲警分局指出，每逢過年，民眾舉家必遊大甲鎮瀾宮、鐵砧山風景區、麗寶樂園、后豐自行車道等廟宇及風景遊樂區。分局針對熱門景點周邊等易塞車路段，做好相關的交通疏導管制措施，要讓遊客與當地居民感受到交通順暢，愉快過好年。

另外，大甲警分局長吳燕山表示，本轄交通事故發生肇因以「酒後駕車」、「未禮讓年長者」及「超速違規」等項目為主因，大甲是全國知名宗教聖地，為因應轄區特性，結合在地特色，精進春節期間交安宣導創新作為，特地請來「濟公、土地公、三太子」等3尊神尊人偶與員警共同拍成微電影，分別宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項項目。

大甲分局利用臉書、LINE、IG等社群媒體廣為宣導，並將影片置放於大甲警分局官方網站，吸引民眾目光，加深民眾交安觀念，降低交通事故發生。

大甲警分局長吳燕山呼籲市民朋友與駕駛人，春節期間隨時收聽警察廣播電臺路況報導，過年家人開心團聚，千萬不要酒後駕車，尤其本分局刻正嚴格執行市府所訂「掃除『醉』犯」工作，酒後開車害人害己，酒駕零容忍，此外，也不要群聚飆車，遵守交通規則，開開心心過好年。

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