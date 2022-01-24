大馬鋼琴家李元玲（Cathryn Li）人美又有才華，她不只彈得一手好琴，還擁有一張清純高顏值、前凸後翹的魔鬼身材，李元玲還因此擁有「鋼琴女神」的美名，李元玲平時也不吝嗇展現她的好身材，她日前就曬出比基尼辣照，小蠻腰竟然比大腿還細，不過有網友就好奇，李元玲為何不是6塊腹肌，而是「11字」腹肌，對此，李元玲也大方回應。

李元玲月初開心迎2022新年，她在IG曬出布料極少的比基尼辣照，解放前凸後翹的S身材曲線，李元玲傲人上圍、纖細蠻腰和一雙長腿全都露，小蠻腰更是比一雙大腿還要細，極品身材讓人看了快噴鼻血，但也因為李元玲身材太不科學，就有網友好奇，李元玲為何沒有6塊腹肌，而是「11字」腹肌，對此，李元玲則在IG限時動態表示，每個人體質不一樣，腰越粗、腹肌越寬，更容易看到6塊，「腰越細，腹肌不夠位置就會往前突出，看起來像11」。

李元玲IG限時動態全文。（圖／取材自東網）

李元玲身材是出名的火辣，但也因人紅是非多，李元玲多次曾遭酸友質疑美照是靠P圖，對此，李元玲則曬出自己的真實身材照和運動影片，並霸氣回擊：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我。我不喜歡把自己的身材P到不像自己，照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣」，李元玲認為，努力把自己練成想P的模樣，才有滿足和成就感，至於酸民狂酸，她則冷嘆：「因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」