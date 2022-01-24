警方查扣球棒、鐵鎚、本票及手機等相關證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查扣球棒、鐵鎚、本票及手機等相關證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、詐欺及傷害等罪嫌移送法辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局掃蕩組織犯罪，鎖定以江姓男子為首的暴力討債集團，有被害人遭該集團誣陷欠債，逼迫借貸或簽下本票等，如被害人不從，江嫌則率眾押人毆打、恐嚇，行徑囂張，上周被台南警方瓦解破案，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、詐欺及傷害等罪嫌移送法辦。

江嫌所率領的不法組織，從去年5月起犯下多起暴力犯罪案件，該組織對被害人施以詐術，誣陷其積欠近百萬元後，再以恐嚇、威脅及毆打等暴力手段，以借貸、典當名下財物或簽立本票方式榨取錢財，如果不服從，江嫌會糾眾對被害人施以暴行，並拿其家人的人身安全恐嚇被害人，迫其就範。

麻豆分局獲報後，迅即成立專案小組，1日20日至23日間會同佳里分局、玉井分局及新化分局等單位區域聯防，兵分多路分別前往台南東區、麻豆區、彰化縣等地區，陸續逮捕江男與其幫眾共6人到案，並查扣球棒、鐵鎚、本票及手機等相關證物，訊後依法送辦，消弭幫派囂張氣焰。