美國聯準會（Fed）本周將發布最新政策聲明，預料會暗示3月啟動升息。這是Fed數十年首度在高通膨環境下準備升息，分析師表示，若今年通膨還是居高不下，Fed恐被迫加快升息步調，甚至到每次例會都要升息的地步。

Fed上回從接近零水位升息要回溯到2015年底，當時通膨率仍低於Fed的2％目標，失業率緩步下降。而今Fed官員面對失業率跌至3.9％，個人消費支出物價指數（PCE）年升5.7％。

Fed去年底預期今年升息3次、每次1碼，年底前短期利率升至0.75％到1％，這是依今年12月前通膨率跌破3％的前提所做的預測。但有Fed官員預測，屆時通膨率可能還在3％之上，升息動作必須更積極。

這意味Fed連續幾場政策會議都得升息。德意志銀行首席美國經濟學家盧澤提（Matthew Luzzetti）說：「萬一今年稍晚通膨率還是高到令人不安，Fed官員每場集會可能非得有動作。」