Omicron疫情肆虐，從食品加工廠到雜貨店都有員工中鏢導致人力短缺，已嚴重衝擊美國食品供應鏈，超市架上食品缺貨隨處可見。
亞利桑那州的食品加工廠及配銷員工，每10人就有1人因確診缺勤。麻州也因相關從業人員染疫，超市和餐廳訂購的魚貨延遲到貨。美國東南部的連鎖雜貨店必須雇用臨時工，問題出在配銷中心有三分之一員工染疫。
食品業主管和分析師警告，儘管目前這波疫情有降溫跡象，人力吃緊可能還會持續好幾周甚或數月時間。近來因染疫缺工的情況，讓供應鏈及運輸混亂問題雪上加霜，部分食品持續缺貨。
Omicron疫情肆虐，從食品加工廠到雜貨店都有員工中鏢導致人力短缺，已嚴重衝擊美國食品供應鏈，超市架上食品缺貨隨處可見。
亞利桑那州的食品加工廠及配銷員工，每10人就有1人因確診缺勤。麻州也因相關從業人員染疫，超市和餐廳訂購的魚貨延遲到貨。美國東南部的連鎖雜貨店必須雇用臨時工，問題出在配銷中心有三分之一員工染疫。
食品業主管和分析師警告，儘管目前這波疫情有降溫跡象，人力吃緊可能還會持續好幾周甚或數月時間。近來因染疫缺工的情況，讓供應鏈及運輸混亂問題雪上加霜，部分食品持續缺貨。
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