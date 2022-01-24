連接線束廠信邦(3023)深耕綠色產業，綠色產品佔比年年上揚，預估2022年綠色相關產品營收佔比有機會達40%以上，整體營運也將較去年兩位數成長；貿聯-KY(3665)正式完成收購德商LEONI AG(Xetra代碼LEO)旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權，可望加速貿聯-KY實現全球布局長期策略，並達成產品附加價值提升，切入高端應用客群，兩家公司今天早盤股價聯袂上揚。

信邦多年來深耕MAGIC產業，並以此為主軸深化各產品應用，尤其是綠色產業，綠色產業占信邦營收比重每年都是上升，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等綠能相關產品2020年占營收比重34.73%，2021年前3季占比約31%，預估全年占比可達37%到38%，今年占比也會增加，有機會達40%以上。

隨著產品佈局發酵，信邦2021年營運在全球新冠肺炎疫情、產業缺料及原物料飆漲不利因素中逆勢成長，2021年前3季每股盈餘8.09元，創下歷年同期新高，累計2021年合併營收為256.92億元，年增17.22%，再創歷年新高。

信邦董事長王紹新表示，公司非常集中在做綠色產業，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等，今年整體營運將較去年兩位數成長。

貿聯-KY以企業價值約4.51億歐元完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，正式稱之為INBG並認列收益，成為貿聯-KY的事業體成員。

INBG業務涵蓋6大先進領域，全球擁有15個生產基地，2020年經會計師查核的銷售額為4.316億歐元，毛利為1.073億歐元，息稅前利潤為2915萬歐元，2021年自結銷售額超過5億歐元，由於INBG在多重技術領域為產業領頭羊，且致力於材料研究以達到極端條件的最高要求，此收購整合後可望擴大貿聯-KY跨事業群交叉銷售機會，增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能，提升採購成本優勢，並透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化，發揮短鏈優勢，一站式產品設計、製造及跨應用技術支援，快速回應客戶需求。

貿聯-KY 2021年合併營收為10.24億美元，年增34.03%(約新台幣286.83億元，年增27.03%)；由於電動車及高速傳輸各項新興應用需求湧現，貿聯-KY表示，今年第1季可望比去年同期好。