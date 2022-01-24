三星確定將在2月推出年度旗艦機Galaxy S22，反映晶圓產能嚴重緊缺下，TDDI(面板驅動IC)、PMIC(電源管理IC)等多次喊漲，傳出Galaxy S22恐上漲100美元，但有另一派說法認為，三星鞏固其全球龍頭地位，對抗蘋果的威脅，不排除會自行吸收成本。

消息指出，三星將會在2月9日發布Galaxy S22系列新機，包括S22、S22 Plus、S22 Ultra。

去年半導體產業兩大關鍵字就是「缺貨」、「漲價」，晶圓代工缺貨嚴重，衝擊晶片業者，並將漲價成本轉嫁予客戶。三星去年下半年就將旗艦機由大尺寸Note系列改為旗艦機上陣，據悉，缺料問題就是主因，故外電就傳出，三星有鑑於萬物齊漲，Galaxy S22恐上漲100美元，售價會自899美元起跳。

去年在晶圓產能嚴重緊缺下，持續喊漲，使得驅動IC、PMIC(電源管理IC)等也多次調漲已反映成本，其中驅動IC價格均上漲30%~40%，業者也多預估需求大於供給狀況至少會延續今年上半年，有效晶圓新增產能甚至要到2023年，至於PMIC，今年狀況也可能無法有明顯好轉，儘管業者計畫將8吋移往12吋製程，但銜接是否順利仍有待觀察，且成本也會提高，屆時恐會再將成本轉嫁予客戶。

只是，也有分析師認為，智慧型手機市場競爭激烈，三星在面對蘋果持續威脅其全球一哥地位下，不排除會自行吸收成本。

研調機構Counterpoint Research針對2021年全球智慧型各品牌表現釋出最新數據，韓國三星穩坐龍頭位置，市占率為18.9%，蘋果則以17.2%，持續位居亞軍位置，只是，2021年是iPhone產品推出以來銷售最好的一年，年成長率高達25.5%，相較三星年增率僅0.9%。