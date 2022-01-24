就好像美國消費者承受的物價上漲壓力還不夠似的，這個月的酷寒氣候意味著許多美國人今年的取暖費用恐將創下新高記錄。

近來美國大部分地區都在大雪紛飛下慘遭冰封，且料將有更多冬季風暴將接踵而至，包括像北卡羅來納州和南卡羅來納州這些通常氣候較為溫暖的州可能都難以逃過。由於天氣太冷，以反各種燃料價格大漲，今年美國已經飆上天價的取暖費用恐將進一步上揚。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric AdministrationNOAA）預測，今年美國家庭實際使用的取暖燃料將較去年冬天略為減少。去年美國中部大部分地區遭遇寒流侵襲，導致供暖需求較前一年增加了約3%。

但現在所有種類的取暖燃料成本大幅上漲，意味著今年冬天美國家庭的取暖費用將增加700至1700美元，漲價的幅度取決於他們住在哪裡，以及他們所使用的燃料種類。

根據美國能源情報署（EIA）調查，占美國取暖燃料近一半的天然氣價格較一年前上漲32%。美國部分地區的天然氣價格甚至更高，例如中西部的天然氣價格上漲了45%。

占比達4成、作為美國第二大供暖能源的電力，其全美平均價格上漲近6%，美國南方的電價更貴，約上漲8%，那裡近三分之二家庭使用電力供暖。

美國東北部與其他酷寒地區的老房子和舊建築主要使用取暖油，而取暖油價格已經上漲35%。

美國中西部和東北部鄉村地區主要使用第三種最常見的取暖燃料—丙烷，而這兩個地區的丙烷價格分別上漲了44%和29%，在使用丙烷也很普遍的南方地區則上漲了30%。