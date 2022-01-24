女直播主鍾小羽（鍾馥羽）昨（23日）到新竹某家吃到飽餐廳大啖龍蝦、和牛，卻因自備塑膠袋打包跟店家起衝突，被店家報警處理。事後鍾小羽在臉書稱因食材不新鮮，想要打包送化驗，遭店家PO事發影片還原來龍去脈。

鍾小羽23日深夜在臉書PO文和龍蝦照指控，因為食物不新鮮才會包起來送驗，未料「業者卻硬要栽贓我偷竊罪名，死不承認自己東西冷凍過期不新鮮，要偷拿我不會全部都拿走，幹嘛拿一隻龍蝦和蝦子」，該篇文目前已刪除，但被網友備份到爆料公社。

該店家24日凌晨在官方臉書反擊鍾小羽，「鍾小姐從頭到尾都沒有向本店任何一位員工告知黑頭龍蝦的狀況，警察到場後也隻字未提，卻在離開店內後不停的用黑頭龍蝦、假肉片在網路上散播不實言論。」店家表示已向湖口派出所備案完成，後續一切交給司法機關處理，同時PO一段事發影片，可以看到鍾小羽拿著自備塑膠袋打包龍蝦，被店家提醒有偷竊之嫌，鍾小羽表示：「我是怕燙所以裝在袋子裡」，店家表示要報警，鍾小羽也同意了，同桌友人卻很傻眼：「你幹嘛把東西放那裡面？」鍾小羽秒回：「就燙啊！」

鍾小羽24日清晨在臉書針對此事澄清：「帶塑膠袋是要包商品，你們想像力也太豐富了，如果我真要拿食物，我幹嘛不帶一整盤。」並酸店家提供的龍蝦裡頭是黑的，肉質和海鮮品質都不優，「如果不是要拿去給我肝膽腸胃科主治醫師看，帶2隻龍蝦2隻蝦5片肉片是殺小。」被網友留言：「要化驗也要請食品衛生去店裡檢驗吧！不是自己偷偷裝起來，自己偷偷裝就算偷竊，畢竟食材也算店家財產。」鍾小羽則回：「因為我跟服務生講她不甩我，我沒有偷放進包包我放在座位上」，並透露本身腸胃有無藥醫的重大疾病，今日會去抽血，明日照大腸鏡。

稍早之前，鍾小羽再PO文聲稱「小蝦米不能跟大鯨魚相鬥」，不滿店家汙辱自己且向媒體亂放話，「我只是懷疑食材不新鮮，我還讓他檢查包包和袋子，結果警察來了，只說我們浪費食物罰600」，她否認故意在龍蝦內放醬油，要求店家拿出她倒醬油栽贓陷害的證據。