旗山警方偵辦農機具竊案，比對現場鞋印跡證，成為逮捕竊嫌的關鍵。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

旗山警方循線到台南關廟逮捕陳姓竊嫌（右）。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市內門地區1月間發生3起農機具等財物失竊案件，旗山警方獲報後成立專案小組，經查發現竊賊作案時習慣穿上藍白拖鞋，因此以鞋追人。警方於日前到台南關廟查緝一名陳姓嫌疑人，當時他腳上正好穿著藍白拖鞋。

警方經比對，陳嫌所穿拖鞋與案發現場採獲鞋印吻合。全案詢後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，由橋頭地方法院裁定羈押。

警方表示，內門地區民眾多以務農為生，農機具是農民從事農務時的重要工具，但1月卻接連發生3起農機具及財物遭竊案件。警方對此高度重視，對於此案，先從監視器畫面中發現有一機車涉嫌重大，機車騎士總是穿著藍白拖鞋，警方於是以此特徵追人。

40歲陳姓嫌犯平日沉迷網路遊戲、不事生產，專挑偏僻農舍、工寮為下手目標，以闖空門方式侵入竊取財物與農機具等，得手後伺機變賣換現，供自己花用。且陳嫌每次犯案都將現場監視器主機拔走，企圖躲避查緝。增加警方破案難度。但警方靠著鞋印跡證，循線逮人。