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[ @Monster_Demo | #UFC270 ] pic.twitter.com/L94yFHLE0F — UFC (@ufc) January 23, 2022

UFC格鬥女將戴摩普羅絲（Vanessa Demopoulos）在UFC 270取得加盟首勝，其實她在8個星期之前還是一位鋼管女郎。戴摩普羅絲賽後說：「我想這不是秘密了，我過去13年是個豔舞表演者。我沒在麥克風前說過，現在我要正式宣布，我離開脫衣舞加入格鬥訓練營，我6至8周前才停止跳舞，好讓我全力專注在格鬥。」

戴摩普羅絲在草量級比賽對上潔瑞茲（Silvana Gomez Juarez），第一回合她臉上就挨了潔瑞茲一記右重拳，被打倒在地，幾乎遭到KO。但是裁判沒有喊停比賽，潔瑞茲靠近試圖追擊，反而被戴摩普羅絲用雙腿鎖住左臂，她再用右手掀翻潔瑞茲，切入手臂十字固定，幾秒鐘就迫使潔瑞茲投降。這是一場驚人的反敗為勝，戴摩普羅絲說她可能被打暈了，倒地之後又醒過來反擊。

獲勝後戴摩普羅絲高興地又叫又跳，當場表演劈腿動作。格鬥評論員羅根（Joe Rogan）採訪結束時，戴摩普羅絲居然整個人跳進羅根的懷抱，網友看著這個「公主抱」的鏡頭開玩笑說：羅根的老婆可能會很不高興吧。

戴摩普羅絲提到，鋼管舞比看上去的困難得多，需要高水準的敏捷度和柔軟度，「這有點像柔術的感覺，但是柔術比較安全，因為你在地板上可以隨時投降。鋼管舞有時候是在生死邊緣，一個錯誤的動作就玩完了，就像從兩層樓掉下來。」英媒《太陽報》報導她寫過一本書《脫衣舞者聖經》，她希望UFC把自己捧成下一個明星。