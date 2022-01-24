新北市教育局長張明文表示，校園若出現確診者足跡，按照SOP流程會暫停開放。（陳慰慈攝）

疫情延燒，對於寒假期間校園課業輔導及各類活動，新北市鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期；至於校園開放，新北市教育局長張明文今出席「生命教育、幸福有品校園」線上正念研習活動後受訪表示，國小生沒打疫苗，校園去年5月迄今都沒開放；國、高中校園去年10月後場地可以租借，但強調校園若出現確診者足跡，按照SOP流程會暫停開放。

另寒假營隊不停辦，張明文說，由家長評估自身需求，如想讓孩子參加就繼續，如不想參加，主辦單位就必須退費，教育局也提醒學校須落實防疫措施，守護學童安全。