巾幗不讓鬚眉 軍校入伍訓 女生營接受震撼教育 10:232022/01/24 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書 軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書 軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書 三軍九校院聯合入伍訓練，震撼教育課程訓練，戰鬥教練課程綜合驗收，這週輪到女生營（第1營）登場。 陸軍臉書貼文，「男生做得到，女生也可以。」指出，本週輪到入一營（女生營）實施「震撼教育」課程訓練，半年前的這群女孩，表情滿是青澀稚氣；半年後，她們個個戰志高昂，動作、氣勢一點也不輸給男生，巾幗不讓鬚眉。相信大家都有看到入伍生的成長蛻變，請繼續為他們加油打氣。 科技設備監控中心啟用 司法院今辦理法官教育訓練 300度互動情境靶場 助警訓練臨場應變 #訓練 #女生 #入伍 #課程 #軍校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗推「高中畢業雙學歷」攜手加拿大簽屬合作備忘錄 18:152022/01/19 生活 工程師男友送「驚喜張紙」當禮物 小資女一聽理由氣炸 16:312022/01/19 生活 台大「NTU AR」計畫提供校友進修 隨班附讀第一門課免費 10:472022/01/19 生活 政大聯合會計師事務所稅務專欄－青年就業旗艦計畫 企業徵才利器 04:102022/01/21 金融．稅務 視導空軍第七聯隊 蔡總統：願大家像F-5尾翼的老虎圖騰勇猛頑強 12:502022/01/21 政治 挺在地棒球小將 台南善化國小棒球隊獲企業認養支持 15:032022/01/22 寶島 國文課轉型 側重思考與表達 04:102022/01/19 藝文副刊 義守大學 元宇宙教學全面啟動 04:102022/01/20 財經焦點 賴薇如男友頂級健身房無預警歇業 會員氣炸：狂炫富、拒退費 15:072022/01/20 社會 推廣正念教育 新北辦7場研習850名教師參與 10:492022/01/24 寶島 許冠文不畏疫情 跨進技術接案 XR遠端維修和教育培訓課程 04:102022/01/22 企業經營 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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