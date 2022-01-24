軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書

軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書

軍校入伍訓練，女生營接受震撼教育訓練。摘自陸軍臉書

三軍九校院聯合入伍訓練，震撼教育課程訓練，戰鬥教練課程綜合驗收，這週輪到女生營（第1營）登場。

陸軍臉書貼文，「男生做得到，女生也可以。」指出，本週輪到入一營（女生營）實施「震撼教育」課程訓練，半年前的這群女孩，表情滿是青澀稚氣；半年後，她們個個戰志高昂，動作、氣勢一點也不輸給男生，巾幗不讓鬚眉。相信大家都有看到入伍生的成長蛻變，請繼續為他們加油打氣。