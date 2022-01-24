美股續跌，台積電美國存託憑證（ADR）上周五(21日)續挫近3%，為連續第四天收低。台積電(2330)上周五（21日）在台股失守月線關卡，今日開低，最低跌4元為637元，但盤中一度漲3元至644元，回到月線附近且強守季線，相對台股抗跌。

台積電今早跌幅不大，最低跌4元，盤中翻紅漲3元至644元；但台股繼上周失守萬八關卡後，今天開盤再跌逾140點，跌破季線17819點及17800點關卡。相對而言，台積電股價已出現抗跌力道。

美股上周五持續下挫，費城半導體再跌1.72%，台積電美國存託憑證（ADR）收在124.53美元，跌3.8美元，跌幅2.96%。

台積公司在上周四下午舉行法說會釋出樂觀的展望，激勵台積電ADR在上上周五（14日）於美股創下145美元歷史新高價。上周一台積電ADR雖收盤創新高，但盤中未再創高，台積電ADR並自上周二起連日下跌，上周五呈現連續第四天收黑K線。

台積電在台股表現方面，上周一（17日）創下688元新天價，但自上周二起連日下跌，上周五跌10元收在641元，跌落月線之下，外資單日賣超12789張，外資連兩日共賣超台積電21194張。

台積電上周五失守月線，收641元，隨著ADR續跌，今日下探低點637元，季線則是在617元。

台積電基本面亮麗，本季展望樂觀，第一季營運表現將淡季不淡，公司預估本季營收約166億至172億美元，可望季增約7.4%，並續創單季歷史新高。

台積公司對今年看法亦樂觀，預估全年美元營收將成長25%至29%，營運也將續創新高。