中央流行疫情指揮中心22日下午舉行記者會，會中內政部長徐國勇宣布禁止民選公職人員及政府官員跑攤。不過台北市副市長蔡炳坤卻遭爆違反防疫規定，到市場參加新春揮毫活動。

士林、北投市議員擬參選人林延鳳昨（23）日在臉書指出，現在疫情升溫，士林、北投傳出確診案例，但是就在23日上午有民眾陳情，台北市副市長蔡炳坤卻跑攤跑不停。她質疑，身為台北市的防疫指揮官之一，卻親自來到北投市場新春揮毫？

林延鳳表示，在全台灣都在遵守防疫規範，配合內政部要求暫緩參加人群聚集的活動時，有民眾發現蔡副市長親自來到北投市場參加活動，還是在人群聚集的北投市場，身為防疫指揮官之一卻沒有身為表率的自覺，帶頭與人群群聚。她並呼籲蔡炳坤副市長減少參與這種跑攤活動，以身作則，共同遵守防疫的規定。

而在蔡炳坤臉書，也可見他昨日PO出參加活動的照片，並寫下「台灣最美的風景是人，台北最善的力量是愛心，從士北到松信，寒冬送暖不落人後。」

中央下令禁跑攤，台南市議會議長郭信良23日偕同無黨聯盟總召林阳乙、國民黨團書記長李中岑、民進黨團總召劉米山等人，共同宣布台南市議員將配合指揮中心及內政部的規定，從即日起停止跑攤。新北市長侯友宜昨受訪時被媒體詢問是否也取消春節行程，侯友宜表示，會依中央規定辦理，行程也會參酌疫情變化調整。

不過，前民進黨立委郭正亮昨在政論節目中則指出，這項規定讓一些想參選的新人很緊張，同時也存在灰色地帶，可能會有人使用一些作弊的方式，所以在執行面上，到底是道德勸說還是有嚴格標準，大家都在看。