酒駕肇事頻傳，立法院臨時會今(24日)三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定十年內第二次酒駕，主管機關得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛，並提高同車乘客連坐罰，從600至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元。消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，但有不少網友卻直言「根本不痛不癢」、「這種罰則毫無嚇阻力！完全沒感覺」。
為遏止酒駕，臨時會三讀通過刑法第185條之3條文，將酒駕未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金。此外，酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，三讀條文維持現行刑度，但增訂得併科罰金100萬元至300萬元不等的規定。
關於十年內第二次酒駕，主管機關得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實的部分，引發大批網友在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，不少人都說「喔笑死」、「連命都不要的人會在意這個...」、「根本在打假球」、「這個罪是會不小心觸犯的嗎？」「酒醉的人，會怕你認得他？」「沒有用」、「這是八七法吧有用嗎？騙三歲小孩嗎？」「有意義嗎？不如直接關半年還有用」、「這個法案，有跟沒有是一樣」；但也有鄉民說，「支持！不過我比較希望是直接公布，不用2次才公布」。
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文章來源：批踢踢
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