台中市長盧秀燕24日宣布，台中市醫療院所禁止探病、陪病以1人為限。（馮惠宜攝）

疫情緊繃如臨大敵 盧秀燕宣布醫療院所禁探病

Omicron本土病例不斷激增，台中市雖然目前未有本土確診個案，但為嚴守醫療體系不遭入侵，市長盧秀燕24日宣布，台中市醫療院所禁止探病、陪病以1人為限；她也強調，原則上讓台中市民活動正常，但暫停非必要性的探病，不排除任何風吹草動，會隨疫情隨時滾動式檢討與調整防疫政策。

盧秀燕24日一大早到北屯仁和快打站視察，她當場宣布即日起停止非必要性探病，陪病部分除非有特殊需求，否則以一人為限。

盧秀燕說，到目前為止台中市沒有本土個案，原則上讓市民朋友活動正常，不過也不排除因為有風吹草動，或有什麼狀況發生，會再調整，除了探、陪病有進一步公告措施，希望市民朋友在注意防疫措施，注意自己健康安全情況下，正常活動。

她也強調，不能掉以輕心，現在是如臨大敵、戰戰兢兢，因為病毒隨時可能會找上我們，無論如何大家還是要做好防疫措施，維持目前防疫成果，大家才能平安開心過年。