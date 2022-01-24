大楊派出所結合民間力量，在轄區舉行愛心送暖活動。（清水警分局提供）

農曆春節將至，台中市清水警分局大楊派出所結合民間力量，在轄區舉行愛心送暖活動，席開22讓弱勢家庭溫飽一餐，並贈送物資、紅包等，現場還有摸彩活動，人人有獎、期盼每個人都能有個溫馨及快樂的春節。

年關將屆，大楊派出所所長李財安、結合楊厝里里長曾弘利、大高雄檳榔老闆娘王秀燕、大楊警友站站長警友、東弘科技董事長涂仁添等人，在轄區舉行愛心送暖活動。

活動於東弘科技席開22桌，邀請台中張秀菊育幼院基金會兒童20多名及轄內50多名弱勢家庭、單親家庭、獨居長者、餐會關懷慰問，除了贈物資、里長等人分發紅包、所長特別發放紅包及保溫瓶贈與育幼院兒童。

清水警分局大楊派出所員警，於平日執勤發現轄內許多不符合低收入戶資格、但生活卻十分艱困的家庭或是獨居長者，時常前往關心了解生活狀活並予以各項協助，年關將近，期望民眾過個好年，大楊所長李財安發起此次寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。

另外，由於近日疫情升溫，李財安也藉此寒冬送暖之際，再次向民眾提醒及宣導防疫關念及反詐騙的觀念，讓民眾除了開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全，該受助民眾感到揪甘恩。

大楊所長李財安藉著這次關懷活動，加強聯繫平時已建立的良好的社區夥伴關係、給予民眾適時、適當、適切之協助，達成「警民一家親」的社區警察理念，此外，李所長也再次提醒，過年期間駕駛人務必遵守各項交通規則，開車勿喝酒、超速， 以維護用路人的生命財產安全，民眾平安過好年。

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