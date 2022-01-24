印尼籍看護雅妮遭雇主性騷擾辭職，卻被指控偷竊背包、手帕、開封過的奶粉、天珠手環等物品，一審依竊盜罪判拘役50天。高雄高分院認定失物多屬舊物，雅妮信伊斯蘭教不可能碰他教物品，逆轉改判無罪定讞。

2017年10月雅妮來台從事看護工作，在台北市內湖區林姓僱主住處幫忙照顧林父，幫傭期間，疑似偷竊林姓雇主太太的手帕3條、女用肩背包1只、手工布錢包1個，及已開封奶粉1罐，得手後藏放在其個人行李、房間內。林男發現物品不見，趁雅妮離職前，經她同意、打開行李箱檢查，果然找到相關失物。

2018年8月，雅妮因林男父親過世，轉往林男大舅子、高雄市彌陀區趙姓僱主家中幫傭，不到兩個月就辭職。但趙男踢爆她涉嫌竊取太太的天珠手環，藏在粉紅色皮夾、放在3樓房間內。一審依竊盜罪，判雅妮處拘役30天，併執行拘役50天，雅妮不服上訴。

雅妮辯稱，手帕不是她拿的，女用肩背包是她在屏東買的二手商品，手工錢包和奶粉她也沒有佔為己有。至於天珠手環，是她看到串繩斷掉，主動想要幫忙修復，並非偷竊。雅妮還指控趙男亂摸她又不承認，她才想離職。

二審法官認為，雅妮涉嫌偷竊的物品，屬已使用過之個人衛生用品或有保存期限且已開封之食品，或偏屬宗教祈福之物，不是有經濟價值的物品。此外，雅妮信仰伊斯蘭教，教義甚嚴，不可能配載他教相關物品，天珠手環一般則被認為與佛教、密宗的磁場、祈福相關，雅妮供稱要協助修復斷繩並非不可能，林家報案時也未說天珠遺失，最後改判雅妮無罪確定。