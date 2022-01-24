一名女網友發文分享朋友的求職經歷，表示朋友上周末到一間公司面試，不料面試官劈頭就問她的感情狀況，還要求她保證，到職後要簽下「3年內不能結婚」的合約，讓她朋友傻眼直呼「完全不合理」。有內行網友說，資方的規定違法，就算簽下去一旦違約也無法律效力，原PO朋友大可勇敢簽下去。

一名女網友在PTT 的WomenTalk板發文表示，她朋友上周末到一間規模不小的公司面試，結果面試官劈頭就問「有男朋友嗎」、「結婚了嗎」，甚至要求她保證，到職後會簽下3年內不能結婚的條約，面試官解釋會要求簽約是怕員工因婚姻問題而影響工作，讓她朋友傻眼直呼「完全不合理」。

貼文曝光後，不少網友建議她直接簽下去，因為違法合約自動無效，就算未來因結婚被辭退，也可以拿合約當做證據檢舉雇主，「一定要簽阿，才有證據」、「其實這違法是可以檢舉的，就算簽了也無法律效力」、「這種違反法令的合約，簽約也是無效」。

根據《性別工作平等法》第11條第二項規定，公司不得開出規定或合約，要求員工結婚、懷孕、育兒後自動離職，或以此為理由解雇員工，若違反上述規定，除了相關規定與合約無效外，還會被罰30萬元以上150萬元以下罰款。