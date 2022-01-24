搶新春住宿商機，台北喜來登即日起至3月底推出全新加碼的「今晚巴豆夭2.0」住宿專案，標榜每人每晚不到2000元的價格、吃到價值3300元的全新菜色美國肋眼牛排、整尾龍蝦等，還有十二廚最受歡迎的雙款甜點再加贈精選紅酒，即日起開放預訂，加購高鐵車票享8折優惠。

台北喜來登「今晚巴豆夭2.0」新春限量加開專案，每晚3888元起、含稅及服務費，雙人入住每房贈「豪華海陸晚晚餐」乙組，菜式有「煙燻鮭魚綜合沙拉」、「蘋果木燻烤美國肋眼牛排佐松露炒洋芋」，或可選擇「爐烤豬肋」、「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」，每晚7點至7點半至服務中心領餐，額外加贈精選紅酒乙瓶。加購優惠有入住享早餐買一送一，每人700元+10%，訂房時提前預訂，房內付費電影免費無限暢看、另可使用17F會館三溫暖、健身房。

台北喜來登恪守防疫規定，在全館客房、親子遊戲室、健身房等區域設置日本大幸藥品旗下「加護靈」全天候主動式空間抑菌劑，有效抑制空間病菌及過敏原，且按照優於政府公告標準的萬豪衛生消毒承諾進行熱點區域的定期消毒，以最高防疫規格，保障顧客入住及用餐安全，以上專案價格均含稅與服務費。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障