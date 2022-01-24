今年將是蘋果產品大爆發的一年？知名科技記者Mark Gruman爆料蘋果將在秋季發表會發布14款新品，堪稱史上最大規模，包括4款iPhone新機、全新升級的AirPods Pro及3款Apple Watch手錶等。

美媒報導，Mark Gruman近日在專欄爆料表示，蘋果預計在下半年舉辦的秋季發表會，可能公開的產品涵蓋九大類別，包括iPhone手機、平板、智慧手錶、無線耳機及筆電等都有機會推出全新產品。

此外，Mark Gruman透露，蘋果今年秋季可能推出的新品，含4款iPhone新機、3款Apple Watch手錶、升級的AirPods Pro、新一代旗艦平板iPad Pro、入門款iPad、大螢幕的iMac、新款電腦主機MacPro、入門款MacBook Pro及重新設計的MacBook Air等產品。

不僅如此，Mark Gruman公開關於春季發表會的更多細節，他認為，「發表會登場的時間點會落在3或4月，將聚焦在平價版iPhone SE或搭載A15晶片的iPad Air產品，甚至可以看到iMac或Mac mini等新款產品。」

Mark Gurman先前也爆料，今年蘋果的開發者大會（WWDC）將會維持線上方式進行，至於新款Apple Watch Series 8將搭載體溫感測器市場傳言，Mark Gurman則說：「最近關於此功能的討論趨緩，不清楚是不是有望在今年推出，還是會被延遲。」