泰國寄來的郵包中的香腸含有陽性反應的非洲豬瘟病毒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

移民署人員拆檢泰國寄來的郵包，發現香腸含有非洲豬瘟。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

移民署人員拆檢含有非洲豬瘟的泰國寄來的郵包。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

泰國籍1名移工阿才來台工作9年，受疫情影響2年未返鄉和女友團聚，女友不忍男友思鄉情切，郵寄泰國香料、魚乾及香腸等家鄉味食材，希望男友在台過年可享用；豈料，郵包來台後，遭防檢局攔檢查出香腸含非洲豬瘟病毒，阿才連郵包都沒看到就被拘提到案，恐面臨最輕20萬、最重100萬的罰款。

移民署高雄市專勤隊指出，在高雄市橋頭區從事製造業的1名55歲的泰籍移工阿才，來台工作9年，由於疫情影響，已2年未返鄉和女友團聚，阿才去電向女友訴苦，女友體恤阿才在台灣工作辛勞，因農曆春節將屆，於是郵寄家鄉味的香料、魚乾及香腸等食材和肉品讓男友一解思鄉之苦。

移民署南區事務大隊1月7日前接獲農委會動植物防疫檢疫局攔檢通報，指高雄郵件處理中心查獲一起，來自泰國郵包內郵寄的香腸驗出具陽性反應的非洲豬瘟病毒，移民署人員根據收件人追查，查出是泰國籍移工阿才。

阿才連女友寄來的郵包還沒看到、沒吃到，郵包就被攔胡，緊接著被移民署人員拘提到案；由於違反規定輸入具非洲豬瘟的疫區肉製品到台灣，將面臨最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金的重罰，另有20萬至100萬的行政罰鍰，讓阿才得不償失！