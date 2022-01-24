年底地方選舉，首都之戰備受關注，前台北市長郝龍斌19日接受媒體專訪時表示，國民黨應和民眾黨考慮「藍白合」，引發外界議論。對此，民眾黨北市士林、北投區議員擬參選人黃瀞瑩表示，當時聽到郝龍斌這樣說時，自己正在開車，聽到時嚇了一跳，差點油門煞車踩錯邊。

對於藍白合議題，黃瀞瑩今（24日）在廣播節目「POP撞新聞」上表示，那時郝龍斌正在這個節目提出「藍白合」倡議，並呼籲民眾黨不要推台北市長參選人時，自己正在開車，差點油門煞車踩錯邊，嚇了一大跳，以為在開玩笑。

身為民眾黨的台北市議員參選人，黃瀞瑩明白宣示，外界一直在放「藍白合」的風聲，但她不希望「市長藍白合」，也不期待由藍委蔣萬安來帶領八席的民眾黨議員參選人，她心中母雞，就是副市長黃珊珊，沒有別人，而且在她心中，黃珊珊就像老師一樣，會提點她怎麼當議員。

至於黃珊珊什麼時候宣布參選，要用什麼黨籍參選？黃瀞瑩認為，她認為黃珊珊應該會掛無黨籍參選，對於最後有沒有可能是蔣萬安來帶領民眾黨議員參選人，自己覺得不會有這種事情發生。