歐洲央行(ECB)兩位官員在周日不約而同發表對通膨看法，兩位都認為通膨未來走向仍存有很大不確定因素，一位指出德國能源政策問題，另一位則指出主要不確定性在工資上漲問題。

芬蘭央行行長Olli Rehn在周日的訪問中表示，驅動通膨的因素將在今年消退，通膨在未來兩年穩定在2%的目標。

同時身為歐洲央行治理委員會成員的Rehn說，未來歐洲央行寬鬆政策走向正常化的腳步，將取決於經濟資料。儘管有Omicron變數的影響，但預計經濟數據會維持良好；Rehn認為，只要沒有新的經濟衝擊，2023年升息是合理的。

Rehn表示，德國能源政策將影響能源價格波動，從而影響通膨的不確定。德國今年底前將逐步淘汰核能，增加從俄羅斯進口天然氣，並可能帶給能源市場帶來更多波動。

而目前俄羅斯與烏克蘭緊張情勢，情勢將維持多久也值得觀察。

Rehn說，他個人認為從煤轉向天然氣不是一個綠色轉型，這轉型在德國應該需要很長一段時間。

歐洲央行另一位治理委員會成員Robert Holzmann在周日刊出的訪問中指出，通膨維持在2%以上還會持續多久，這存在很大的不確定性。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)預計今年通膨將從高位回落；到第四季，通膨將至2%以下。

奧地利央行行長Holzmann說，目前不排除這一可能，但是也不知道通膨是否會維持在較高水準。由於有很高的不確定性，央行的模型也沒辦法很好的預測這些。

Holzmann補充說，工資上漲的第二輪影響因素將是決定性的，但他和拉加德一樣，認為目前還看不到物價有帶動工資上漲，即工資/物價的螺旋效應產生。但這很大程度上將取決於今年的工資談判。

Holzmann認為，在這一問題上，勞工和雇主在這裡的行為會是非常理性和深思熟慮的。