《華爾街日報》周日報導，消息人士透露，激進派投資方Blackwells Capital準備推動派樂騰（Peloton Interactive）高層重組，將施壓董事會解僱執行長John Foley，並著手研究將這家飛輪和跑步機製造商打包出售的可行性。

報導指出，Blackwells Capital認為對於大型科技或健身公司而言，派樂騰或可成為一個具吸引力的收購目標。

派樂騰和Blackwells Capital尚未回應媒體置評請求。

曾被喻為「健身界蘋果＋網飛」的派樂騰是2020年「宅在家防疫」生活模式主要的受益者之一，但隨著疫苖接種率日益升高和經濟活動解封，該公司股價在2021年受到重創，全年下跌28%，市值也縮水76%。

但這還不最糟的，最新的進展是上周四（1月20日）CNBC報導，由於需求大減，加上為了控制成本，派樂騰的連網健身器材已暫停生產。派樂騰股價應聲重挫，上周四崩跌近24%，收在24.22美元，跌破了2019年9月的IPO發行價29美元，市值在一天之內蒸發約25億美元。

隨後執行長Foley反駁媒體報導，在發送給員工的通知信中表示「媒體取得的資料並不完整且斷章取義，未能反映公司策略。」他表示，派樂騰是在重新評估人力和產能，但這是為了因應健身器材的季節性需求。受此消息提振，上周五派樂騰強勁反彈近12%，收在27.06美元。

CNBC報導，派樂騰售價為1495美元的低階飛輪「Peloton Bike」將暫時停產兩個月，而自2月起其跑步機「Peloton Tread」將停產6周。此外，售價2495美元的高檔飛輪Bike+已於去年12月停產，要到今年6月才會恢復生產。該報導指出，據悉有數千輛派樂騰的飛輪和跑步機擺放在倉庫或貨船裡，該公司需要重新調整庫存水位。

派樂騰將於2月8日發布上季財報。