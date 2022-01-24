亞系外資針對立積(4968)出具最新研究報告，認為第一季Wi-Fi SoC短缺情況劣於預期，將立積目標價由360元調降到330元、評等維持買進，也預計短缺問題可望在第二季舒緩。

亞系外資表示，立積第一季持續受到Wi-Fi SoC短缺壓力影響，目前的交貨周期約為30多周，但博通的交貨仍保持約50周，這將繼續影響中低端市場，因為立積的主要ODM訂單履行率不到50%。

亞系外資表示，面對Wi-Fi SoC的缺料，相信IC設計公司以及代工廠已經採取了多項舉措來因應，以緩解Wi-Fi SoC短缺問題，中芯國際對博通的額外支持，以及博通加速由台積電22/28奈米遷移到16奈米，相關效應可望在第二季浮現，預計立積2022年每股收益將成長27%，以反映上半年逐漸出現的的復甦，大陸路由器出貨下滑的狀況可望在2022年出現改善。

亞系外資表示，立積在智慧型手機WiFi FEM的發展將為下一個顛覆的動力，立積正積極與ODM緊密合作，包括OPPO、榮耀等主要Android品牌，相信立積的智慧手機Wi-Fi FEM市占率將從2021年的12%提高到2022年16%、年增長96%。

亞系外資表示，有鑑於第一季Wi-Fi SoC短缺情況劣於預期，將立積今年每股收益預期從17.79元下調27%、至12.99元，目標價由360元調降到330元、評等維持買進。