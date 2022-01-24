茂順(9942)客戶訂單維持產能滿載水準，不過受到缺工缺料與農曆春節工作天數減少影響，2022年首季營收及獲利將較2021年第4季略為滑落，但若由全年度的角度來觀察，營運成長腳步將不變。

茂順主要從事各類油封的加工製造與進出口業務，為全球第五大密封元件製造商。茂順南崗廠2021年甩開疫情影響陰霾，歐洲主要客戶開始回補庫存，再加上貨運及人力問題國際油封大廠產能受限，茂順南崗廠業績表現出色。2022年在部分客戶訂單排程已見至上半年，加上茂順南崗傳順新廠(專業鐵殼處理廠)可望有機會接獲國際OEM車廠油封訂單，南崗廠營收及獲利可望更上一層樓。

茂順透過子公司SMOOTH-TRACK再經由香港轉投資大陸昆山茂順密封件工業。昆山廠受惠中國大陸地區車用與工業用及自動化產業油封需求持續強勁，2022年營收及獲利也可望維持成長腳步。

展望2022年，茂順2021年在南崗廠部分客戶訂單排程已見至2022年的上半年，茂順南崗新廠望有機會接獲國際OEM車廠油封訂單，法人預期，營收及獲利成長腳步不變，表現將優於2021年度。